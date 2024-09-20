Japon Konoike Transport Hindistan’da devlete bağlı FSNL’yi devralacak

Hindistan hükümeti, devlete bağlı madenci ve metal üreticisi Ferro Scrap Nigam Limited’in (FSNL) satışını ve 38 milyon $ karşılığında Japonya merkezli Konoike Transport Company Limited’e devrini onayladığını duyurdu.

Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ve Çelik Bakanı H. D. Kumaraswamy’den oluşan Ekonomik İlişkiler Kabinesi, Japon şirketin verdiği 38 milyon $ seviyesindeki en yüksek teklifi kabul ederek FSNL’nin hisselerinin ve kontrolünün tamamının devredilmesine onay verdi.

1979 yılında kurulan çelik bakanlığına bağlı şirket, çelik üretimi esnasında oluşan cürufun ve atıkların geri dönüşümü ile işlenmesi alanında faaliyet gösteriyor.