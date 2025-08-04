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Hint çelik üreticileri yeşil çelik sertifikası için başvuru yaptı

Pazartesi, 04 Ağustos 2025 15:29:14 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Sektörü Bakan Yardımcısı Bhupatiraju Srinivasa Varma, ülkede faaliyet gösteren 39 çelik üreticisinden yeşil çelik sertifikası almak üzere başvuru aldıklarını açıkladı. Bakanlık, bu yılın başlarında çelik üretimi başına düşen karbondioksit emisyonuna göre sınıflandırma yapan yeni bir yeşil çelik taksonomisi yayımlamıştı.

Yeni sistem kapsamında:

  • Ton başına 1,6 mt veya daha az karbon salımı yapan tesisler 5 yıldız,
  • 1,6-2 mt arası karbon salımı olanlar 4 yıldız,
  • 2-2,2 mt arası karbon salımı yapanlar ise 3 yıldız ile derecelendirilecek.

Sertifikasyon süreci, Çelik Bakanlığına bağlı olan Ulusal İkincil Çelik Teknolojisi Enstitüsü (NISST) tarafından yürütülecek. Kurum, sertifika ve yıldız derecelendirmesi öncesinde gerekli ölçüm, raporlama ve doğrulama adımlarını gerçekleştirecek.

Bu uygulamanın Hindistan çelik sektörünü, karbonsuzlaşma hedefinin bir parçası olarak küresel iklim politikalarına uyumlu ve sürdürülebilir bir üretim yapmaya teşvik edeceüi bildiriliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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