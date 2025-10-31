 |  Giriş 
AB’nin dördüncü çeyrek için Türkiye’ye ayırdığı uzun mamul kotaları tükenmek üzere

Cuma, 31 Ekim 2025 15:25:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonunun son verilerine göre AB’nin 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki kota döneminin ilk ayı sona ererken Mısır ve Türkiye’ye ayrılan bazı ürün kotaları tükendi. Kotalar bazı ürünler için tükenmek üzereyken, bazı ürünlerde kullanım oranı %70’in üzerine çıktı.

Tükenen kotalara bakıldığında Mısır “diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan 15.255 mt filmaşin kotasını, Türkiye ise 15.110 mt geniş çaplı boru (25B) kotasını doldurdu.

Türkiye’ye ayrılan diğer kotalar incelendiğinde 95.531 mt inşaat demiri kotasının %99,97’sinin, 99.231 mt filmaşin kotasının %99,95’inin ve 38.535 mt diğer kaynaklı boru kotasının %98,66’sının kullanıldığı görülüyor. Buna ek olarak Türkiye 22.892 mt köşebent ve profil ile 110.203 mt ticari çubuk ve hafif profil kotalarının sırasıyla %81,04 ve %69,49’unu tüketti.

Öte yandan Hindistan, 227.781 mt sıcak rulo sac (1A) ve 19.251 mt gaz borusu kotalarının sırasıyla %77,03 ve %90,14’ünü kullandı. Güney Kore 163.077 mt sıcak rulo sac (1A) ve 37.973 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotalarının sırasıyla %91,14 ve %86,56’sını tüketirken, 71.880 mt organik kaplamalı sac ve 16.298 mt teneke ürün kotalarının sırasıyla %96,36 ve %73,41’ini doldurdu. Buna ek olarak Çin 34.805 mt diğer dikişsiz boru koyasının %97,53’ünü kullandı. 

“Diğer ülkeler” kategorisi altında ayrılan kotalara bakıldığında ise Vietnam ve Tayvan’ın her birine ayrılan 43.989 mt soğuk rulo sac kotalarının sırasıyla %80,28 ve %93,83’i tükendi. Malezya ise 15.255 mt filmaşin kotasının %91,56’sını doldurdu.


