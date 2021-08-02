Hint binek araç üreticilerinin satışları Temmuz ayında çift haneli artışlar gösterdi

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 11:11:08 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hindistan’ın başlıca binek araç üreticilerinin satışları Haziran ayında çift haneli artışlar gösterdi.

Ülkenin binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları Temmuz ayında yıllık %39 artışla 141.238 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkenin en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundai Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %46 artışla 60.249 adet olurken, Tata Motors Limited’in satışları yıllık %92 artışla 27.024 adet ve Honda Cars’ın satışları ise 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 5.383 adede kıyasla 6.055 adet seviyesinde yer aldı.

HMIL’in yetkililerinden biri konuya ilişkin, “Bastırılmış talep, pozitif makroekonomik etkenler, muson yağışları, tarım sektörüne yönelik olumlu beklentilere bağlı kırsaldaki talebin artış göstermesi ve tüketicilerin, pandemi nedeniyle bireysel mobiliteye kayması satışlarda ivme kazanılmasına katkı sağladı,” dedi.