Hint binek araç üreticilerinin satışları Ağustos ayında artış kaydetti

Hint binek araç üreticilerinin bayilere yaptığı satışlar bu yılın Ağustos ayında artış gösterdi.
Söz konusu ayda, binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları yıllık %26,4 artışla 165.173 adet seviyesine yükseldi.
Aynı ayda Tata Motors’un satışları yıllık %68 artışla 47.116 adet, Mahindra & Mahindra’nın satışları ise yıllık %87 artışla 29.852 adet seviyelerinde yer aldı.
Öte yandan Hyundai Motors India Limited (HMIL) yıllık %5 artışla 62.210 adet satış yaparken, Toyota Kirloskar India Limited’in satışları yıllık %17 artarak 14.959 adet ve Kia India Limited’in satışları ise yıllık %33 artışla 22.322 adet seviyelerinde kaydedildi.