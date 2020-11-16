Hint ASPL ekonomik sıkıntıdaki vasıflı çelik üreticisi MSL’i devraldı

Pazartesi, 16 Kasım 2020 17:03:50 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli çelik üreticisi Arjas Steel Private Limited (ASPL), Modern Steel Limited’in (MSL) çelik, otomobil parçası ve tavlama tesislerinin tamamını devraldığı bir anlaşma imzaladı.

Bir ASPL yetkilisi, MSL’in devralımının ASPL’nin ürün gamına yıllık 450.000 mt vasıflı çelik katacağını söyledi.

ASPL Genel Müdürü Sridhar Krishnmurthy, “Bu anlaşma bize Hindistan’ın kuzeyinde bir imalat platformu sağlayarak, müşterilerimize daha verimli bir hizmet verebilmemiz için kapasitemizi artırma imkanı tanıyor,” şeklinde konuştu, ancak anlaşmanın mali detaylarını açıklamadı.

Eski adıyla Gerdau Steel India Limited olan ASPL, Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde otomotiv, enerji ve savunma teçhizatı sektörlerinde kullanılmak üzere yılda 300.000 mt vasıflı çelik üreten bir entegre çelik tesisi işletiyor.

Hindistan’ın kuzeyindeki Chandigarh şehrinde bulunan MSL, vasıflı ve ferroalyaj çelik, paslanmaz çelik ve parlak çubuk üreten tesislere sahip, ancak bunlar 2018 yılında kredi kuruluşları ve bankalar tarafından “batık varlıklar” olarak sınıflandırıldı.