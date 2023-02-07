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Hindistan’ın nihai mamul ihracatı Ocak ayında %28 azaldı

Salı, 07 Şubat 2023 10:55:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin nihai mamul ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %33 artışla ve yıllık %28 düşüşle 580.000 mt seviyesinde yer aldı.

2022-2023 mali yılının Nisan-Ocak döneminde çelik ihracatı yıllık %52 düşerek 5,33 milyon mt seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda yerel ham çelik üretimi bir önceki yılın Ocak ayında kaydedilen 10,96 milyon mt’a kıyasla 10,68 milyon mt’a gerilerken, nihai mamul üretimi yıllık %3 düşerek 10,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda nihai mamul tüketimi ise yıllık %1 artarak 10,50 milyon mt oldu.


Etiketler: Ham Çelik Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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