Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025-2026 mali yılının Nisan-Şubat döneminde %11 arttı

Hindistan Limanlar Birliği verilerine göre 2025-2026 mali yılının Nisan-Şubat döneminde ülkedeki tüm büyük limanlar üzerinden gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı, bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %11,3 artışla 60,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in hesaplamalarına göre bu yılın Şubat ayında Hindistan’a sevk edilen koklaşabilir taş kömürü miktarı 6,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Birliğin verileri ayrıca 2025-2026 mali yılının Nisan-Şubat döneminde pelet dahil olmak üzere tüm büyük limanlarda elleçlenen toplam demir cevheri miktarının yıllık bazda %3,45 artışla 47,75 milyon mt seviyesine yükseldiğini gösterdi.