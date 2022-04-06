Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2021-2022 mali yılında %7,24 düştü

Çarşamba, 06 Nisan 2022 10:51:01 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2021-2022 mali yılında yıllık %7,24 düşerek 50,22 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının bu yılın Mart ayında, Şubat ayında kaydedilen 4,37 milyon mt’a kıyasla yaklaşık 4,93 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, söz konusu dönemde Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı pelet dahil olmak üzere yıllık %28,27 düşüşle 50,93 milyon mt seviyesinde kaydedildi.