Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Eylül döneminde %15,93 arttı

Perşembe, 06 Ekim 2022 11:27:02 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Limanlar Birliği (IPA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin tüm limanlarından gerçekleştirilen koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2022-2023 mali yılının Nisan-Eylül döneminde yıllık %15,93 artarak 28,31 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında toplam koklaşabilir taş kömürü ithalatının, Ağustos ayında kaydedilen 4,94 milyon mt’a kıyasla 5,13 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.

IPA verilerine göre, Nisan-Eylül döneminde Hindistan’ın tüm limanlarından gerçekleştirilen toplam demir cevheri ithalatı, pelet dahil olmak üzere yıllık %28,92 düşüşle 17,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi.