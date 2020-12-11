Hindistan’ın ham çelik üretimi Kasım ayında %2,7 arttı

Hint çelik endüstrisinin verilerini derleyen tek yetkili kurum olan Hindistan Çelik Bakanlığı’na bağlı Birleşik Tesisler Komitesi (JPC) tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Kasım ayında Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %2,7 artışla 9,17 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
JPC’ye göre, Nisan-Kasım dönemindeki ham çelik üretimi ise yıllık %16 düşüşle 61,3 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Kasım ayında entegre çelik üreticileri yıllık %8 artışla 5,88 milyon mt ham çelik üreterek, söz konusu aydaki toplam ham çelik üretiminin %64’ünü oluşturdu.
Söz konusu ayda, entegre olmayan çelik üreticilerinin ham çelik üretimi yıllık %6 düşüşle 3,3 milyon mt seviyesinde kaydedildi.