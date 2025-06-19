Hindistan’ın çelik ithalatı koruma vergisi sebebiyle 2025-26 mali yılında %50 azalacak

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, çelik ithalatına uygulanan %12 oranındaki koruma vergisinin sonuç verdiğini ve 2025-26 mali yılında ithalatın, 2024-25 mali yılında kaydedilen 9,5 milyon mt’a kıyasla %50 azalabileceğini ifade etti.

Poundrik, hükümetin koruma vergisinin %24’e çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin henüz karara varmadığını ve nihai kararın, Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü tarafından (DGTR) Ağustos ayında sunulması beklenen rapora göre alınacağını söyledi.

Koruma vergisi, 12 Nisan 2025 tarihinde 200 gün süreyle yürürlüğe girmişti.

Bununla birlikte Poundrik, hükümetin sektör paydaşları ile gerçekleştirdiği görüşmeler ve DGTR’nin raporuna göre verginin devam ettirilmesi, artırılması veya azaltılması kararını vereceğini söyledi.

Poundrik ayrıca 2024-25 mali yılında Hindistan’da kişi başı çelik tüketiminin 104 kg olduğunu, bu rakamın 2030 yılına kadar yaklaşık 155-160 kg ve 2035 yılına kadar ise yaklaşık 200 kg veya üzerinde yer almasının beklendiğini de paylaştı.