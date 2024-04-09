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Hindistan'ın çelik ithalatı 2023-24 mali yılında %38, ihracatı %11 arttı

Salı, 09 Nisan 2024 10:41:43 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere ülkenin çelik ithalatı 2023-24 mali yılında önceki mali döneme kıyasla %38 artışla 8,32 milyon mt oldu ve bu artış ülkeyi net çelik ithalatçısı konumuna getirdi.

Öte yandan ülkenin çelik ihracatının aynı dönemde %11,5 artışla 7,48 milyon mt’a yükseleceği tahmin ediliyor.

Söz konusu mali yılda Hindistan'ın toplam ham çelik üretiminin önceki mali yıla göre %12,4 artışla 138,48 milyon mt, nihai mamul tüketiminin ise %13,4 artışla 135,95 milyon mt olması öngörülüyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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