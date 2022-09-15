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Hindistan’ın çelik ihracat vergisi en erken Aralık ayına kadar yürürlükte kalabilir

Perşembe, 15 Eylül 2022 11:10:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, hükümetin çoğu çelik ürüne getirdiği %15 oranındaki ihracat vergisinin en erken Aralık ayına kadar yürürlükte kalabileceğini söyledi.

Bakanlık, verginin yerel talebi karşılama pahasına hemen kaldırılmasının ihracatın artmasına ve piyasa dengesinin bozulmasına yol açacağını ifade etti.

Yerel çelik talebinin muson mevsiminin bitmesiyle toparlanmasının beklendiği söylenirken, verginin kaldırılmasının dış piyasalara yapılan satışların artmasına ve yerel talebin karşılanamamasının fiyatlar üzerinde baskıya neden olacağı belirtildi.

Dolayısıyla ihracat vergisinin birkaç ay yürürlükte kalmasının piyasada denge sağlayacağı ve değişimleri engelleyeceği de eklendi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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