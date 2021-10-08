Hindistan’ın binek araç kayıtları Eylül ayında %5 düştü

Cuma, 08 Ekim 2021 10:02:45 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede binek araç kayıtları bu yılın Eylül ayında yıllık %5 ve 2019 yılının Eylül ayına kıyasla %14 düşüş gösterdi.

FADA Başkanı Vinkesh Gulati konuya ilişkin, “Tatil dönemine girerken, yarı iletken çip krizi, binek araç üretimine engel olmaya devam ediyor. Satış bayilerinin 15-20 günlük stokları kaldı. Hindistan, bugün itibarıyla başlayan ve 42 gün sürecek tatil sezonuna girerken, tatil sezonuna ilişkin kısa vadeli beklentiler karmakarışık olacak. Satış bayileri, iki tekerlekli araç stoklarını artırırken, binek araç stokları, devam eden yarı iletken çip krizine bağlı olarak mevcut mali yılın en düşük seviyesine geriledi,” açıklamasını yaptı.