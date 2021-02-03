Hindistan’ın başlıca otomobil üreticilerinin satışları Ocak ayında artmaya devam etti

Hindistan’ın başlıca otomobil üreticilerinin satışları Ocak ayında yıllık bazda artmaya devam etti.
Hindistan’ın en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited’ın yerel satışları Ocak ayında yıllık %2,6 artışla 148.307 adet oldu.
Ülkenin en büyük ikinci otomobil üreticisi Hyundai Motors India Limited (HMIL) ise yıllık %23,8 artışla 52.005 adet otomobil sattı.
Hindistan menşeli otomobil üreticisi Tata Motors Ocak ayında yıllık %94 artışla 26.978 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.
Söz konusu ayda, Honda Cars India Limited’ın satışları neredeyse iki kat artışla 11.319 adet olurken, MG Motors yıllık %15 artışla 3.602 adet otomobil sattı.