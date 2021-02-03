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Hindistan’ın başlıca otomobil üreticilerinin satışları Ocak ayında artmaya devam etti

Çarşamba, 03 Şubat 2021 12:20:25 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın başlıca otomobil üreticilerinin satışları Ocak ayında yıllık bazda artmaya devam etti.

Hindistan’ın en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited’ın yerel satışları Ocak ayında yıllık %2,6 artışla 148.307 adet oldu.

Ülkenin en büyük ikinci otomobil üreticisi Hyundai Motors India Limited (HMIL) ise yıllık %23,8 artışla 52.005 adet otomobil sattı.

Hindistan menşeli otomobil üreticisi Tata Motors Ocak ayında yıllık %94 artışla 26.978 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.

Söz konusu ayda, Honda Cars India Limited’ın satışları neredeyse iki kat artışla 11.319 adet olurken, MG Motors yıllık %15 artışla 3.602 adet otomobil sattı.


Etiketler: otomotiv  Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


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