Hindistan’da perakende otomobil satışları 2025-26 mali yılında %13 artışla rekor seviyeye ulaştı

Hindistan Otomobil Bayileri Federasyonu’nun (FADA) 6 Nisan Pazartesi günü yayımladığı verilere göre Hindistan’da perakende otomobil satışları 2025-26 mali yılında yıllık %13,3 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 29.671.064 adede ulaştı.

Söz konusu artışın erişilebilirliğin yükselmesi, kentsel ve kırsal pazarlarda araç talebinin yükselmesi ve güç aktarma sistemi çeşitliliğinin artmasıyla yapısal olarak desteklendiği ifade edildi.

FADA verilerine göre bahsi geçen dönemde binek araç satışları yıllık %13 artışla 4,7 milyon adede, ticari araç satışları ise %11,7 artışla 1,06 milyon adede çıktı. Üç tekerlekli araç satışları %11,7 artışla 1.363.412 adede yükselirken, traktör satışları yıllık %18,9 artışla 1 milyon adet olarak kaydedildi.

2026’nın Mart ayında ise tüm segmentlerde toplam perakende satışlar, 2025 Mart ayına kıyasla %25,3 artışla 2.690.000 adet oldu. İki tekerlekli araç satışları, yıllık %28,68 artışla 1.951.006 adet olurken, binek araç satışları %21,48 yükselişle 440.144 adet seviyesinde kaydedildi. FADA’nın verdiği bilgiye göre yine yıllık bazda ticari araç satışları 2026 Mart ayında %15,12 artışla 102.536 adede yükselirken, üç tekerlekli araç satışları da %10,52 artışla 109.777 adet oldu.