Hindistan’da perakende otomobil satışları 2025-26 mali yılında %13 artışla rekor seviyeye ulaştı

Pazartesi, 06 Nisan 2026 15:56:21 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Otomobil Bayileri Federasyonu’nun (FADA) 6 Nisan Pazartesi günü yayımladığı verilere göre Hindistan’da perakende otomobil satışları 2025-26 mali yılında yıllık %13,3 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 29.671.064 adede ulaştı.

Söz konusu artışın erişilebilirliğin yükselmesi, kentsel ve kırsal pazarlarda araç talebinin yükselmesi ve güç aktarma sistemi çeşitliliğinin artmasıyla yapısal olarak desteklendiği ifade edildi.

FADA verilerine göre bahsi geçen dönemde binek araç satışları yıllık %13 artışla 4,7 milyon adede, ticari araç satışları ise %11,7 artışla 1,06 milyon adede çıktı. Üç tekerlekli araç satışları %11,7 artışla 1.363.412 adede yükselirken, traktör satışları yıllık %18,9 artışla 1 milyon adet olarak kaydedildi.

2026’nın Mart ayında ise tüm segmentlerde toplam perakende satışlar, 2025 Mart ayına kıyasla %25,3 artışla 2.690.000 adet oldu. İki tekerlekli araç satışları, yıllık %28,68 artışla 1.951.006 adet olurken, binek araç satışları %21,48 yükselişle 440.144 adet seviyesinde kaydedildi. FADA’nın verdiği bilgiye göre yine yıllık bazda ticari araç satışları 2026 Mart ayında %15,12 artışla 102.536 adede yükselirken, üç tekerlekli araç satışları da %10,52 artışla 109.777 adet oldu.


Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da perakende otomobil satışları 2026 yılı Şubat ayında %26 arttı

05 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Şubat 2026’da çift haneli büyüme kaydetti

03 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’ın en büyük hurda araç geri dönüşüm tesisi Kerala eyaletinde kurulacak

26 Şub | Çelik Haberler

ICRA: 2026-27 mali yılında Hindistan’da otomotiv satışları normalleşerek %3,6 artacak

18 Şub | Çelik Haberler

NMDC Limited parça demir cevheri ve toz cevher fiyatlarını tüm kalitelerde artırdı

10 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende otomobil satışları 2026 yılı Ocak ayında %18 arttı

10 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları Ocak 2026’da %13 artış gösterdi

02 Şub | Çelik Haberler

Suzuki Motor Corporation Hindistan’da yeni bir otomobil üretim tesisi planlıyor

13 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’da otomotiv satışları Aralık 2025’te tüm segmentlerde %15 arttı

07 Oca | Çelik Haberler

Hindistan limanlarında koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026 mali yılının ilk dokuz ayında %11 arttı

06 Oca | Çelik Haberler





