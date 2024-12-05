 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Motors ve Tata International yeni oto hurda tesisini faaliyete aldı

Perşembe, 05 Aralık 2024 15:43:14 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Tata Group’un küresel ticaret ve distribütörlük kolu Tata International ve Tata Motors Limited, Maharashtra’da yeni oto hurda tesisi devreye aldıklarını duyurdu.

Re.Wi.Re olarak adlandırılan son teknoloji tesisin Tata International’ın bağlı kuruluşu Tata International Vehicle Applications (TIVA) tarafından işletildiği ve üreticisi fark etmeksizin kullanım ömrünü tamamlamış yıllık 21.000 adet binek ve ticari aracı çevre dostu uygulamalar kullanarak hurdaya çıkarabildiği ifade edildi.

Bununla birlikte tamamen dijital olan ve elektronik ortamda faaliyet gösteren Re.Wi.Re tesisinin lastik ve akü gibi parçaların güvenli bir şekilde parçalarına ayırabildiği belirli istasyonları bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca araçların hurdaya ayrılmadan önce belgeleme ve söküm işlemlerinden geçtiği ve tüm parçaların güvenli bir şekilde bertaraf edildiği aktarıldı.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 49. Hafta, 2024

05 Ara | Hurda ve Hammadde

Finlandiyalı Konepeikko, Primetals’ın kesme makinesiyle hurda sahasının verimliliğini artıracak

05 Ara | Çelik Haberler

Bangladeş’te ithal hurda alımları halen durgun, görünüm negatif

05 Ara | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de Baltık çıkışlı hurda fiyatları gerileyerek AB çıkışlı tekliflere paralel seviyeye geldi

04 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları sınırlı aralıkta dalgalanmaya devam ediyor

04 Ara | Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda fiyatları düşmeyi sürdürdü

04 Ara | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları alım olmaması ve çelik fiyatlarının gerilemesiyle aşağı yönlü

04 Ara | Hurda ve Hammadde

Shagang hurda alım fiyatlarını 7$/mt yukarı çekti

03 Ara | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de AB çıkışlı hurda fiyatları 333$/mt CFR’a indi

02 Ara | Hurda ve Hammadde

Meksika’nın hurda ithalatının değeri Eylül ayında %41 düştü

02 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis