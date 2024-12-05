Tata Motors ve Tata International yeni oto hurda tesisini faaliyete aldı

Hint Tata Group’un küresel ticaret ve distribütörlük kolu Tata International ve Tata Motors Limited, Maharashtra’da yeni oto hurda tesisi devreye aldıklarını duyurdu.

Re.Wi.Re olarak adlandırılan son teknoloji tesisin Tata International’ın bağlı kuruluşu Tata International Vehicle Applications (TIVA) tarafından işletildiği ve üreticisi fark etmeksizin kullanım ömrünü tamamlamış yıllık 21.000 adet binek ve ticari aracı çevre dostu uygulamalar kullanarak hurdaya çıkarabildiği ifade edildi.

Bununla birlikte tamamen dijital olan ve elektronik ortamda faaliyet gösteren Re.Wi.Re tesisinin lastik ve akü gibi parçaların güvenli bir şekilde parçalarına ayırabildiği belirli istasyonları bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca araçların hurdaya ayrılmadan önce belgeleme ve söküm işlemlerinden geçtiği ve tüm parçaların güvenli bir şekilde bertaraf edildiği aktarıldı.