Hindistan’da perakende araç satışları Kasım ayında %11 artarken binek araç satışları %14 azaldı

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre perakende araç satışları yıllık %11,21 artışla 3.208.719 adet seviyesinde yer alırken, perakende binek araç satışları yıllık %13,72 düşerek 321.943 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda perakende iki tekerlekli araç satışları yıllık %15,8 artışla 2.615.953 adet seviyesine yükseldi.

Ayrıca perakende üç tekerlekli araç satışlarının yıllık %4,23 artış ve perakende ticari araç satışlarının ise yıllık %6 düşüş gösterdiği gözlendi.

FADA Başkanı C.S. Vigneshwar, “Tatil sezonu sebebiyle Kasım ayında satışların ivme kazanması beklenmiş olsa da bayilerden aldığımız dönüşler, perakende segmentinin beklentilerin altında bir performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Kırsal kesimler, özellikle iki tekerlekli araç kategorisini destekledi. Binek araç segmentinde yapılan büyük indirimler ve ürün bulunabilirliğinin iyileşmesinin tüketici güvenindeki zayıflığı ve yıl sonundaki durgunluğu dengelemesi bekleniyor. Bazı alıcılar, yeni modelleri bekledikleri için alımlarını ertelerken, agresif teklifler ve yıl sonundaki promosyonlarla talep artabilir. Bu durum, temkinli iyimserlik yaratıyor ve Kasım ayına kıyasla satışların hafifçe iyileşme olasılığını artırıyor,” dedi.