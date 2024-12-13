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Hindistan otomobil sektörü çelik ithalatındaki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor

Cuma, 13 Aralık 2024 11:41:48 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan otomobil sektörü üretimde aksaklıklara yol açabileceğini öne sürerek çelik bakanlığından ithalattaki kısıtlamaların kaldırılmasını talep etti.

Otomotiv Parçaları Üreticileri Derneği (ACMA), hükümetin hızlı bir artış gösterdiği kaydedilen çelik ithalatına “çok sert" bir baskı uyguladığını ileri sürdü.

ACMA Genel Müdürü Vinnie Mehta; "Otomotiv çeliği ithalatı toplam ithalatın sadece yaklaşık %5’ine denk geliyor. Hükümet yerel üretimi artırmayı hedeflediği için alınan birçok kalite kontrol tedbirini memnuniyetle karşıladık. Bu süreçte kalite kontrol gerektiren çelik ürünlerin ithalatında, söz konusu ürüne gerçekten ihtiyaç duyulduğunun kanıtlanması ve hükümetten onay belgesi alınması gerekiyor. Fakat onay belgeleri temin edilemiyor. Hem ACMA ve Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM), Çelik Banaklığı ile Ağır Sanayi Bakanlığına konuyla ilgili bildirimde bulundu. Her iki bakanlığa da aynı kişi başkanlık ettiğinden dolayı umutluyuz çünkü bazı üreticilerde çelik stokları o kadar düşük ki üretimi zorunda kalabilirler,” dedi.

ACMA ve SIAM’ın yerel üretimin arkasında olduklarını belirten Mehta, yine de otomobil üretiminde kullanılan bazı girdi mamullerin hem çok düşük tonajlarda ithal edildiğini hem de çok bazı teknolojilerin ülkede olmadığının altını çizdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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