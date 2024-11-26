Hindistan’da binek araç satışlarının artış oranının düşmesi bekleniyor

Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği (SIAM) tarafından yapılan açıklamada, binek araç satışlarındaki artışın 2024-25 mali yılında %5’in altında kalmasının beklendiği belirtildi.

SIAM Başkanı Shailesh Chandra, mevcut mali yılın ilk yarısında binek araç satışlarının aynı kalmasının ufak bir sürpriz olduğunu ancak tatil sezonu dolayısıyla ikinci yarıda satışların toparlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Dernek tarafından yayımlanan verilere göre ilk yarıda toptan binek araç satışları yıllık %0,53 artışla 2,08 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Chandra açıklamalarına, “Mevcut mali yılın başında satışların %5-8 artacağı tahmin ediliyordu. İlk yarıya yönelik beklentiler biraz daha iyiydi. Özellikle Mayıs ve Haziran aylarının beklendiği gibi geçmemesi biraz sürpriz oldu ve bizleri olumsuz etkiledi. Eylül ayında satışlar artsa da sonrasında yaşanan azalma bu artışı dengeledi. Dolayısıyla 2024-25 mali yılında artış miktarının %5’in altında kalmasını bekliyoruz,” şeklinde devam etti.