Hindistan’da binek araç satışları Ekim ayında vergi indirimlerinin desteğiyle rekor seviyeye ulaştı

Salı, 04 Kasım 2025 10:05:04 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da üreticilerden bayilere yapılan sevkiyatlar baz alınarak hesaplanan binek araç satışları, mal ve hizmet vergisinde yapılan indirimlerin ve festival dönemindeki talep artışının etkisiyle Ekim 2025’te güçlü bir artış kaydetti.

Ekim 2025’te toplam binek araç satışları bir önceki yıla kıyasla %17,23 artışla 470.227 adet olarak tahmin ediliyor. Böylece satışlar, Ocak 2025’te kaydedilen 405.522 adetlik önceki zirvenin üzerine çıkarak bugüne kadarki en yüksek aylık satış seviyesine ulaştı.

Ülkenin pazar payı bakımından en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited, Ekim ayında satışlarını %10,48 artışla 176.318 adede yükseltti. Mahindra & Mahindra ise %31,41 artışla 71.624 adet satış gerçekleştirdi.

Tata Motors Limited satışlarını %27,02 artışla 61.134 adede, Toyota Kirloskar ise %43,07 artışla 40.257 adede çıkardı.

Kia India satışlarını %30 artışla 29.556 adede, Nissan Motors ise %45 artışla 9.675 adede yükseltti.

Yalnızca ülkenin ikinci büyük otomobil üreticisi Hyundai Motors India Limited Ekim ayında yıllık bazda %3,2 düşüşle 53.792 adet satış gerçekleştirdi. 


