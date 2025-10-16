 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hyundai...

Hyundai India 2030’a kadar yerel ve ihracat pazarlarını güçlendirmek için 5 milyar $ yatırım yapacak

Perşembe, 16 Ekim 2025 10:33:56 (GMT+3)   |   Kalküta

Küresel otomotiv pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atan Hyundai Motors India Limited (HMIL), 2030 yılına kadar uzanan 5,12 milyar $ tutarında yeni bir yatırım planı açıkladı. Söz konusu yatırımla şirket hem yerel operasyonlarını güçlendirmeyi hem de ihracat performansını artırmayı hedefliyor. Bu plan, Hindistan’ın ikinci büyük binek araç üreticisi olan Hyundai için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

16 Ekim tarihinde yapılan açıklamaya göre HMIL söz konusu 5,12 milyar $’lık yatırımı, yeni pazar segmentlerinin geliştirilmesi, güç aktarma sistemleri yelpazesinin genişletilmesi ve lüks otomobil markalarının pazara sunulması için kullanacak. Bu kapsamlı planın, Hyundai’nin Hindistan’ın hızla dönüşen otomotiv sektörüne yönelik uzun vadeli bağlılığını da ortaya koyduğu belirtiliyor.

Ürün portföyünde büyüme

Şirket, önümüzdeki on yılın sonuna kadar 26 yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor; bunların yedi tanesi tamamen yeni şablonlardan oluşacak. Hyundai’ye göre 2030 itibarıyla SUV ve diğer arazi araçlarının (UV) markanın yerel satışlarının %80’inden fazlasını oluşturması bekleniyor.

Uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak Hyundai bayi ağını Hindistan’daki tüm bölgelerin %85’ine ulaşacak şekilde genişletmeyi ve kırsal satışların toplam satışların %30’unu oluşturmasını hedefliyor.

İhracat da HMIL’in büyüme stratejisinde kilit bir unsur olmaya devam edecek. 2030 yılı itibarıyla Hyundai’nin toplam yıllık binek araç üretiminin %30’unun ihracata ayrılması planlanıyor.

Bu girişim, Hyundai’nin Hindistan’ı küresel pazarlar için bir üretim ve ihracat üssü haline getirme hedefiyle de uyumlu şekilde ilerliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da perakende araç satışları 2025’in Eylül ayında festival sezonuna rağmen sadece %5,22 arttı

08 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları 2025 yılı Eylül ayında artan talep ve vergi indirimleriyle sertçe yükseldi

03 Eki | Çelik Haberler

Jindal Steel 2025-26 mali yılı için 12 milyon mt ham çelik üretimi hedefliyor

09 Eyl | Çelik Haberler

JSW Steel’in ham çelik üretimi 2025 yılının Ağustos ayında %17 arttı

08 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’da perakende araç satışları 2025’in Ağustos ayında %2,8 arttı

08 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’da binek araç satışları dolaylı vergi reformlarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle 2025’in Ağustos ayında ...

02 Eyl | Çelik Haberler

ICRA: Hindistan binek otomobil sektöründe 2025-26 mali yılında satışlarda tek haneli artış bekleniyor

01 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan’ın sanayi üretimi Temmuz 2025’te %3,5 artarak son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı

29 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan çelik üreticilerine özel emisyon azaltma hedefleri belirleyecek

29 Ağu | Çelik Haberler

Hint tıbbi cihaz üreticileri zorunlu çelik kalite sertifikalarının üretimi aksatabileceğini düşünüyor

28 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis