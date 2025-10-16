Hyundai India 2030’a kadar yerel ve ihracat pazarlarını güçlendirmek için 5 milyar $ yatırım yapacak

Küresel otomotiv pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atan Hyundai Motors India Limited (HMIL), 2030 yılına kadar uzanan 5,12 milyar $ tutarında yeni bir yatırım planı açıkladı. Söz konusu yatırımla şirket hem yerel operasyonlarını güçlendirmeyi hem de ihracat performansını artırmayı hedefliyor. Bu plan, Hindistan’ın ikinci büyük binek araç üreticisi olan Hyundai için önemli bir dönüm noktası niteliğinde.

16 Ekim tarihinde yapılan açıklamaya göre HMIL söz konusu 5,12 milyar $’lık yatırımı, yeni pazar segmentlerinin geliştirilmesi, güç aktarma sistemleri yelpazesinin genişletilmesi ve lüks otomobil markalarının pazara sunulması için kullanacak. Bu kapsamlı planın, Hyundai’nin Hindistan’ın hızla dönüşen otomotiv sektörüne yönelik uzun vadeli bağlılığını da ortaya koyduğu belirtiliyor.

Ürün portföyünde büyüme

Şirket, önümüzdeki on yılın sonuna kadar 26 yeni model piyasaya sürmeyi planlıyor; bunların yedi tanesi tamamen yeni şablonlardan oluşacak. Hyundai’ye göre 2030 itibarıyla SUV ve diğer arazi araçlarının (UV) markanın yerel satışlarının %80’inden fazlasını oluşturması bekleniyor.

Uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak Hyundai bayi ağını Hindistan’daki tüm bölgelerin %85’ine ulaşacak şekilde genişletmeyi ve kırsal satışların toplam satışların %30’unu oluşturmasını hedefliyor.

İhracat da HMIL’in büyüme stratejisinde kilit bir unsur olmaya devam edecek. 2030 yılı itibarıyla Hyundai’nin toplam yıllık binek araç üretiminin %30’unun ihracata ayrılması planlanıyor.

Bu girişim, Hyundai’nin Hindistan’ı küresel pazarlar için bir üretim ve ihracat üssü haline getirme hedefiyle de uyumlu şekilde ilerliyor.