Hindistan’da otomobil satışları 2025 yılı Ekim ayında %41 arttı

Cuma, 07 Kasım 2025 14:01:09 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Otomobil Bayileri Federasyonunun 7 Kasım Cuma günü yayımladığı verilere göre ülke genelinde yeni araç kayıtlarıyla ölçülen otomobil satışları, Ekim ayında yıllık bazda %40,5 artışla 4,02 milyon adede ulaştı. Bu artışta festival dönemi talebi ve mal ve hizmet vergisindeki indirimler etkili oldu.

Verilere göre binek araç satışları yıllık %11 artışla 557.000 adede, iki tekerlekli araç satışları ise yıllık %52 artışla 315.000 adede yükseldi.

Birlik, altyapı yatırımları ve taşımacılık faaliyetlerindeki artışın ticari araç satışlarını %18 oranında artırdığını, üç tekerlekli araç satışlarının %5, traktör satışlarının ise %14 yükseldiğini belirtti. Ancak bu iki kategoride toplam satış adetleri açıklanmadı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

