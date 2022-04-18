Hindistan’da otomobil satışları 2021-2022 mali yılında %6 düştü

Pazartesi, 18 Nisan 2022 09:42:25 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil Üreticileri Kurumu (SIAM) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede otomobil üreticilerinin bayilere yaptığı toplam satışlar 2021-2022 mali yılında yıllık %6 düşüşle 17.513.596 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu mali yılda, üreticilerin bayilere yaptığı toplam binek araç satışları pandeminin etkili olduğu 2020-2021 mali yılında ortaya çıkan düşük baz etkisinin desteğiyle yıllık %13 artarak 3.069.499 adet oldu.

İki tekerli araç satışları yıllık %11 düşüşle 13.466.412 adet seviyesine gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.