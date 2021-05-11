Hindistan’da otomobil kayıtları pandemi nedeniyle son 9 ayın en düşük seviyesinde

Salı, 11 Mayıs 2021 15:43:13 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Otomobil İmalatçıları Birliği Federasyonu (FADA) tarafından yayımlanan verilere göre, toplam otomobil kayıtları Nisan ayında, pandeminin ikinci dalgası nedeniyle dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi.

FADA’ya göre, tüm kategorilerdeki toplam otomobil kayıtları Nisan ayında, 2020 yılının Temmuz ayında ülkenin tamamında yer alan Motorlu Taşıtlar Dairesi’ne kaydedilen 1,14 milyon adetten bu yana en düşük seviyeyi görerek 1,18 milyon adet oldu.

Binek araç kayıtları, 2019 yılının Nisan ayına kıyasla %11,6 düşüş göstererek 236.188 adet olurken, ticari araç kayıtları ise söz konusu döneme kıyasla %34,5 düşerek 78.630 adet seviyesinde kaydedildi.

İki tekerlekli araçlar kayıtları, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla %35,3 düşüşle 1.338.278 adet oldu.

Bu yılın Nisan ayına ait rakamlar, ülkenin tam kapanmaya girmesi sonucu hiç satış yapılmaması nedeniyle 2020 yılının Nisan ayıyla karşılaştırılmamıştır.

FADA, eyaletlerin tam kapanmaya girmesiyle birlikte bayilerin perakende satış mağazalarını kapatmak zorunda kalmasından dolayı üreticilerden destek istedi.

FADA’nın başkanı Vinkesh Gulati konuya ilişkin, “Hindistan, şu an en zor dönemlerden birinden geçiyor. Pandemi bu defa sadece kentleri değil, kırsalı kıskacına aldı,” dedi. Gulati, geçtiğimiz yılın aksine, tam kapanma kararlarının bu defa eyalet hükümetleri tarafından alındığını ve merkezi hükümetten ve Hindistan Merkez Bankası’ndan orijinal otomotiv ekipmanı üreticilerine yönelik yardım kararı açıklaması gelmediğini ekledi.