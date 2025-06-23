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Hindistan’da devlete bağlı şirketler hammadde temini için Dubai’de ofisler açacak

Pazartesi, 23 Haziran 2025 16:25:30 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, devlete bağlı şirketler Steel Authority of India Limited (SAIL) ve Metallurgical Engineering Consultants’ın (Mecon), çelik üretimine yönelik hammadde teminine yönelik Dubai’de ofisler açacağını duyurdu.

Bununla birlikte devlete bağlı mangan madencisi MOIL Limited’in de kısa süre içerisinde Dubai’de ofis açacağı bildirildi.

Poundrik, yerel demir cevheri arzının yeterli olmasına rağmen koklaşabilir taş kömürü, mangan ve kireç taşı arzının artırılması gerektiğini ve arzın artırılması için diğer ülkelerdeki rezervlerin araştırılmasının planlandığını ifade etti.

Öte yandan Afrika pazarının büyük bir kısmının Dubai’den kontrol edildiği göz önünde bulundurulduğunda devlete bağlı şirketlerin ofislerini burada açmaya karar verdiğini paylaştı.

Poundrik, Umman’ın kireç taşı rezervlerinin yüksek olduğunu ve kireç taşının çelik üretimi açısından önemli bir hammadde olduğunu belirtti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Sail 

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