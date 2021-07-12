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Hindistan’da binek araç satışları Haziran ayında artış gösterdi

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 10:46:37 (GMT+3)   |   Kalküta
       

SteelOrbis’in edindiği verilere göre, Hint binek araç üreticilerinin satışları bu yılın Haziran ayında, bayilere yapılan sevkiyatlarla birlikte artış gösterdi.

Ülkenin binek araç piyasasında en büyük pazar payına sahip Maruti Suzuki India Limited’in (MSIL) satışları Haziran ayında yıllık %142 artışla 124.280 adet oldu.

Haziran ayında, Hindistan’ın en büyük ikinci binek araç üreticisi Hyundia Motors India Limited’in (HMIL) satışları yıllık %90 artışla 40.496 adet seviyesinde yer alırken, Tata Motors’un satışları yıllık %111 artışla 24.111 adet ve Mahindra & Mahindra’nın satışları ise yıllık %109 artışla 16.636 adet seviyesinde kaydedildi.

Güney Koreli araç üreticisi Kia Motors’un Hindistan birimi, yıllık %106 artışla 15.015 adet araç satışı gerçekleştirirken, Toyota Motors yıllık %127 artışla 8.798 araç sattı.

Söz konusu ayda, Honda Motors India Limited’in satışları yıllık %241 artışla 4.767 adet oldu.


Etiketler: Hint Yarımadası  otomotiv  Hindistan  |  benzer haberler »


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