Hindistan Yüksek Mahkemesi, JSW Steel’in BPSL’yi satın alma kararını iptal eden hükmünü yeniden değerlendirecek

Hindistan Yüksek Mahkemesi, JSW Steel Limited’in Bhushan Power and Steel Limited’i (BPSL) satın almasını geçersiz kılan önceki hükmünü yeniden değerlendirme kararı aldı. Söz konusu gelişme, 1 Ağustos Cuma günü görülen duruşma sırasında açıklandı.

Mahkeme, Mayıs 2025’te JSW Steel’in iflas çözüm süreci kapsamında BPSL’yi satın almasına yönelik anlaşmayı reddetmişti. Bu kararın ardından JSW Steel, kararın gözden geçirilmesi için Yüksek Mahkeme’ye başvuruda bulunmuştu.

Mahkeme, yeniden inceleme başvurusunu değerlendirirken önceki kararın, geçmişteki emsal kararlarla oluşan hukuki çerçeveyi yeterince dikkate almadığını ifade etti. Yüksek Mahkeme, “Bu nedenle, söz konusu hükmün geri alınması ve davanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz,” açıklamasında bulundu.

Mayıs ayında verilen iptal kararında, mahkeme satın alma sürecinde "bütünüyle eksiklikler ve kusurlar" bulunduğunu savunarak Hindistan’ın tarihindeki en başarılı iflas çözüm süreçlerinden biri olarak görülen bu anlaşmayı geçersiz kılmıştı.

Mahkeme, BPSL’nin tasfiyesine karar vererek, JSW Steel’in satın alma sürecinde bankaların tahsil ettiği fonların da iade edilmesini emretmişti. Ancak haftalar sonra, JSW Steel’e verilen kararın gözden geçirilmesi için süre tanınarak tasfiye süreci askıya alındı.

Yüksek Mahkeme, davayı 7 Ağustos’ta yeniden görüşecek.

JSW Steel’in satın alma işlemi sonrası Odisha eyaletinde yıllık 4,5 milyon mt kapasiteli çelik tesisi işleten BPSL, şirketin bir iştiraki haline gelmişti.