Hindistan yeni çelik kapasitelerine yönelik teşvik programının ikincisini devreye aldı

Hindistan Çelik Bakanlığı, Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) programının ikincisini tanıttı.

Söz konusu program kapsamında teşvik ödemesi almak isteyen çelik şirketlerinin dün itibarıyla başvuru yapmaya başlayabildiği ve son başvuru tarihinin 31 Ocak olarak belirlendiği dile getirildi.

Programın ilkinde hükümet, ilave vasıflı çelik kapasiteleri oluşturulması ve ithalatın kontrol altına alınması için çelik üreticilerine ödenmek üzere 470 milyon $ kaynak ayırmıştı. Ancak süreçte yaşanan sıkıntılar ve katılımın yetersiz olması sebebiyle programın başlaması gecikmişti.

Yapılan açıklamada, “Programın ikincisinde çok büyük değişiklikler yapmadık. Parametreleri, çelik sektöründen aldığımız geri dönüşlere göre belirledik. Teşvik ödemeleri, ilk programdan kalan 470 milyon $ üzerinden gerçekleştirilecek,” ifadelerine yer verildi.

“PLI 1.1” olarak adlandırılan yeni programın özellikle soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş (CRGO) çelik veya silisli çelik üretim kapasitesinin artırılmasının teşvik edileceği vurgulandı.

CRGO çelik için üreticilerin yapması gereken yatırımın alt sınırının 588 milyon $’dan 353 milyon $’a ve devreye alınacak kapasitenin alt sınırının ise 200.000 mt’dan 50.000 mt’a indirildiği öğrenildi.

Bununla birlikte artık yalnızca mevcut üretim tesislerinde gerçekleştirilen kapasite artırım projelerinin değil sıfırdan kurulacak tesisler için de teşvik ödemesi alınabileceği ifade edildi.

Öte yandan program dahilindeki kapasitelerin 2025-26 ve 2029-30 mali yılları arasında devreye alınmasının ve teşvik ödemelerinin de 2026-27 ile 2030-31 mali yıllarında arasında yapılmasının kararlaştırıldığı dile getirildi.

Kaplamalı çelik, yüksek dayanımlı/aşınmaya dayanıklı çelik, vasıflı çelik çubuk, alaşımlı çelik ürünleri, çelik tel ve silisli çelik, PLI kapsamına giriyor.