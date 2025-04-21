Hindistan yabancı iş birlikleri güçlendirmek için çelik üreticilerini bir araya getirecek

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Hindistan Çelik Bakanlığı, özel ve devlete bağlı çelik üreticilerini ortak bir platformda bir araya getirip hammadde, teknoloji ve ihracat fırsatlarını ortaklaşa aramalarını ve müzakerelerde pazarlık güçlerini artırmalarını sağlayacak bir program üzerinde çalışıyor.

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, uluslararası kapsamlı iş birliği programının bakanlık tarafından yönetileceğini ve hem özel hem de devlete bağlı çelik üreticilerine teknoloji transferi, ithal koklaşabilir taş kömürü bağlantıları ve daha rekabetçi ihracat satışları konularında yardımcı olacağını ifade etti. Bu sayede Hint şirketlerin yalnız değil birlik olarak hareket edebileceğini ve daha iyi anlaşmalar yapabileceğini aktardı.

Poundrik, yıllık 8 milyon mt ile Hindistan’ın dünyanın en büyük mangan cevher ithalatçısı olduğuna ve 70 milyon mt seviyesinde yer alan yerel koklaşabilir taş kömürü tüketiminin yaklaşık %85’inin de ithal yoluyla karşılandığına dikkat çekti.

Ayrıca Hint çelik üreticilerinin, Almanya, İtalya ve Japonya ile teknoloji alanında iş birliği yapabileceklerini ve Orta Doğu’ya satışlarını artırabileceklerini de ekledi.