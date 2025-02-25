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Hindistan ve İngiltere serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başlıyor

Salı, 25 Şubat 2025 17:01:09 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve İngiltere Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds tarafından Yeni Delhi’de yapılan ortak açıklamada, yaklaşık bir yıllık aranın ardından iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin yeniden başlayacağını ve ikili ticaretin mevcut 20 milyar $’dan 40 milyar $ seviyesine çıkarılmasının hedeflendiği duyuruldu.

Yaklaşık bir yıllık aranın ardından taraflar, dengeli, karşılıklı fayda sağlayacak ve ileriye dönük bir anlaşmaya yönelik görüşmeler gerçekleştirme kararı aldı.

Bakan Goyal, görüşmelerin son tarihine yönelik olarak anlaşmaya varmak için çok erken veya çok geç olmadığını söyledi.

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, İngiltere ve AB ile yapılan serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin bu hafta Yeni Delhi’de gerçekleşecek üst düzey ziyaretlerle ivme kazanacağını ancak Trump yönetiminin vergi tehdidinin Hindistan’ın ABD ile olan ekonomik ilişkilerinde belirsizlik yarattığını ifade etti.

Öte yandan Hindistan ile AB’nin bakanlar düzeyinde görüşmeler yapması ve AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) gibi sorunları çözmek amacıyla ticaret ve teknoloji konseyini devreye alması bekleniyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Ticaret 

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