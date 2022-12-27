Hindistan ve Bangladeş serbest ticaret anlaşması görüşmelerine başlayacak

Salı, 27 Aralık 2022 13:47:22 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada Bangladeş ile serbest ticaret anlaşmasına ve ikili ticaretin Hindistan rupisi cinsinden yapılmasına yönelik görüşmelere başlama kararı alındığı duyuruldu.

Tarafların serbest ticaret anlaşmasına yönelik fizibilite raporunu tamamladığı ve ikili ticaretin Hindistan rupisi cinsinden yapılıp yapılamayacağı seçeneklerinin araştırıldığı ifade edildi.

Anlaşma kapsamında söz konusu ülkeler arasındaki ticaret standartları gevşetilecek ve yatırımlar artırılacak.

Ayrıca iki tarafın da ticaret bakanlarının bir araya gelerek ticaret önündeki engellerin kaldırılması, fiziksel emtia piyasalarının yeniden açılması, limanlara getirilen kısıtlamaların kaldırılması ve ticaret altyapısının güçlendirilmesi konularında görüştüğü de dile getirildi.

Hindistan ile Bangladeş arasındaki ikili ticaret 2021-2022 mali yılında yaklaşık 18,2 milyar $ seviyesinde yer almıştı.