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Hindistan ve Avustralya 30 gün içerisinde geçici serbest ticaret anlaşması imzalayacak

Cuma, 11 Şubat 2022 11:10:11 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal Avustralyalı mevkidaşı Dan Tehan ile yaptığı ortak açıklamada, önümüzdeki bir aylık süreçte Avustralya ile geçici serbest ticaret anlaşmasının imzalanacağını bildirdi.

Bakan Goyal “Her iki ülkedeki iş dünyasını heyecanlandıracak haberler vereceğimize şüphem yok,” şeklinde konuştu.

Bakan Tehan ise, “Önümüzdeki 30 günlük süreçte yapacağımız sıkı çalışmalar sonucunda tarihi bir adım atılabilir. Ticaretimizin yaklaşık %75’i serbest ticaret anlaşmalarıyla dönüyor. Hindistan ile imzalanacak anlaşma sonrasında bu oran %90’a çıkabilir. İkili ticaretin 2021 yılının Nisan-Aralık döneminde yıllık %120 artış göstermesinin ardından anlaşma imzalama kararı alındı,” sözlerini kaydetti.


Etiketler: Hindistan  ticaret  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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