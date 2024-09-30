Hindistan vasıflı çelik kapasitelerine yönelik teşvik programının ikincisini tanıtacak

Hindistan hükümetinin vasıflı çelik kapasitelerine yönelik Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) programının ikincisi üzerinde çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Vasıflı çelik kapasitelerine yönelik başlatılan ilk PLI programı, sektörde pek fazla talep görmemişti.

Hindistan Çelik Bakanı Yardımcısı Sandeep Poundrik, “Vasıflı çelik sektörünün daha fazla ilgisini çekebilmek amacıyla ikinci PLI programını başlatıyoruz,” dedi.

Önceden hükümet, yeni vasıflı çelik kapasiteleri oluşturulması için kademeli olarak ödenecek 761 milyon $ kaynak ayırmış olmasına rağmen yeni kapasite oluşturmayı taahhüt eden yatırımcılara yalnızca 309 milyon $ tahsis edilmişti.

Bakan yardımcısı, yeni program kapsamındaki ödenekle ilgili ayrıntıları paylaşmadı.