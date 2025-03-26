Hindistan tüm çelik kaliteleri ve ürünlerini zorunlu denetimine dahil etmeyi planlıyor

Hindistan Çelik Bakanlığı, 1.376 adet ürüne ek olarak 1.000’den fazla çelik kalitesini ve ürününü önümüzdeki bir yıl içerisinde zorunlu kalite kontrol denetimine dahil etmeyi planladığını duyurdu.

Bu sayede yerel ürünlerin kalitesinin artırılmasının ve yerel üreticileri olumsuz etkileyen ithalattaki artışın kontrol altına alınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Çeliğe yönelik standartları Hindistan Standartları Bürosu (BIS) belirliyor. BIS tarafından verilen kalite sertifikası olmadan çelik ürünlerinin üretilmesi, ithal edilmesi, saklanması, ticaretinin yapılması veya satılmasına izin verilmiyor.

BIS standartları kapsamına girmeyen ithal çelik kaliteleri için ise bakanlıktan ithalata uygunluk sertifikası alınması gerekiyor.