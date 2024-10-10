Hindistan standartlara uymayan çelik ürünlerinin ithalatına kısıtlama getirebilir

Hindistan Çelik Bakanlığının Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından belirlenen standartlara uymayan ithal çelik ürünlerini inceleme altına alacak ve bunların ithalatına müdahale edecek yeni bir mekanizma üzerinde çalıştığı belirtildi.

Otomotiv çeliği gibi BIS standartlarına uymayan bazı kalitelerin ithalatında artış olduğu ve bakanlığın bu ürünlerin ithalatını inceleyip kısıtlayabilecek mekanizma hazırladığı ifade edildi.

Öte yandan kaynaklar, çelik bakanlığının standartlara uymayan çelik ürünlerinin ithalatında sakınca olmadığını gösteren sertifikaların sayısının azaltılması amacıyla maliye bakanlığı ile iletişime geçtiğini belirtti.

Söz konusu sertifikalar, transformatör ve elektrikli aletlerde kullanılan taneleri yönlendirilmiş soğuk silisli sac, bazı otomotiv çeliği kaliteleri ve sermaye mallarının üretiminde kullanılan bazı alaşımlı çelik kaliteleri için veriliyor.

Ayrıca zorunlu kalite kontrol denetimi kapsamında BIS’ten kalite sertifikası almayan 151 çelik ürününün üretimine, depolanmasına, ticaretine veya ithalatına izin verilmiyor.