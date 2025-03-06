S&P Global Ratings: ABD’nin vergileri sebebiyle Hindistan’da yerel çelik fiyatları sertçe düşebilir

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, ABD yönetiminin 2 Nisan tarihinden itibaren karşılıklı vergileri uygulamaya başlamasının ardından Hindistan’ın çelik ithalatında artış olabileceğini ve yerel fiyatların yaklaşık 3.000 INR/mt (34$/mt) düşebileceğini belirtti.

Kuruluş, ticaret engellerinden dolayı koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında yaşanabilecek düşüşün çelik fiyatlarını bir miktar dengeleyebileceğini söyledi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın, ithal ürünlere diğer ülkelerin ABD çıkışlı ürünlere uyguladığı oranda vergi getirmesine bağlı olarak çelik fiyatlarında görülen düşüş riskinin girdilerin sağlayacağı maliyet avantajı ihtimalinden daha yüksek olduğunu ekledi.

Hint çelik üreticileri, yıllık üretimlerinin yalnızca yaklaşık %2’sini ABD’ye ihraç ediyor.

ABD’nin 12 Mart tarihinden itibaren Hindistan dahil tüm ülkelerden ithal çeliğe %25 oranında vergi uygulamaya başlamasıyla ABD’ye ihracat maliyetli hale gelecek ve çelik akışı diğer bölgelere kayacak. Bu nedenle S&P, Güney Kore ve Japonya’nın Hindistan’a çelik ihracatını artırabileceğini ve söz konusu iki ülkenin ABD’nin 26 milyon mt seviyesinde yer alan yıllık çelik ithalatının %15’ini oluşturduğunu kaydetti.

Öte yandan kuruluş, Hindistan’ın 2024 yılında inşa edilen yeni tesislerle birlikte çelik üretim kapasitesini yaklaşık 15 milyon mt artırdığı bir dönemde ithalatta artış tehdidinin ortaya çıktığına dikkat çekti. Ayrıca çelik fiyatlarında yaşanacak düşüşün bu kapasitenin tam olarak kullanımını geciktirebileceğini ve kapasite artışlarına ket vurabileceğini dile getirdi.