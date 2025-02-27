Moody’s: ABD’nin karşılıklı vergileri Hindistan’ı çok etkilemeyecek

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Ratings, Trump yönetiminin tüm ticaret partnerlerine karşılıklı vergiler uygulama kararının Asya-Pasifik genelinde ihracat talebinin azalmasına yol açabileceğini ancak Hindistan üzerindeki etkisinin daha az olacağını ve ABD ile yoğun ticaret yapan ekonomiler açısından zorluklar yaratacağını ifade etti.

Hindistan’ın ABD ile ticaretinin bölgedeki diğer ülkeler kadar fazla olmamasına rağmen gıda, tekstil ve ilaç gibi bazı sektörlerin risk altında olduğu belirtildi.

Yeni Delhi ve Washington arasında devam eden görüşmelerin vergilerin etkisinde belirleyici olması bekleniyor.

Karşılıklı vergilerin yarattığı baskının azaltılması doğrultusunda Hindistan’ın ABD çıkışlı bazı ürünlere uyguladığı vergileri düşürmesi, ABD çıkışlı tarım ürünlerinin pazar erişimini kolaylaştırması ve ABD’den yapılan enerji alımlarını artırması için iki ülkenin görüşmeler yaptığı öğrenildi. Ayrıca bu yılın sonbahar aylarına kadar ticaret anlaşması imzalanmasının hedeflendiği belirtildi.

ABD’nin karşılıklı vergi uygulama planının küresel ticaret akışında aksamalara yol açabileceği yönünde endişeler ortaya çıktı. Hindistan’ın geçmişte ABD’ye misilleme önlemleri uyguladığı biliniyor. ABD, 2018 yılında Hindistan’dan ithal çelik ve alüminyuma vergi getirdiğinde Hindistan da ABD çıkışlı 29 ürüne uygulanan vergileri artırmıştı.

Kuruluş, Asya-Pasifik ekonomilerinin ticaret yapısı ve vergi sistemindeki farklılıklar sebebiyle savunmasız olduğuna dikkat çekti. Ticaret ağırlıklı ortalama en çok kayrılan ülke (MFN) vergisi %2,2 seviyesinde yer alan ABD’ye kıyasla Hindistan, Vietnam ve Tayland gibi ülkelerin MFN vergilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Bununla birlikte Moody’s, ABD ile ticaret fazlası 123 milyar $ seviyesinde yer alan Vietnam’a yönelik misilleme önlemlerinin artma riskinin yüksek olduğunun altını çizdi.

Mevcut ticaret anlaşmalarından faydalanan Japonya ve Güney Kore’nin biraz rahatlayabileceğini ancak otomotiv ve elektronik gibi başlıca sektörlerinin halen risk altında olduğunu paylaştı.