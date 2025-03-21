ICRA: Hindistan’ın çelik ithalatı koruma vergisiyle %50 azalabilir

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan hükümetinin çelik ithalatına %12 oranında koruma vergisi getirilmesi yönündeki öneriyi kabul etmesi halinde ithalatın 2025-26 mali yılında %50 düşebileceğini belirtti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), alaşımlı ve alaşımsız yassı mamul ithalatına 200 günlük süreyle %12 oranında koruma vergisi uygulanmasını önermişti. Konuya ilişkin nihai kararı Maliye Bakanlığı verecek.

ICRA’dan Girish Kadam, ithalatın azalması ve yerel talebin 2025-26 mali yılında %7-8 artmasıyla sektörün kapasite kullanım oranının 2024-25 mali yılında kaydedilen %78’e kıyasla %83’e çıkmasını beklediğini ifade etti.

Bir diğer Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil Intelligence Araştırma Direktörü Sehul Bhatt, alaşımlı ve alaşımsız yassı mamul ithalatına koruma vergisi getirilmesinin 2025-26 mali yılının ilk yarısında yerel üreticileri destekleyeceğini dile getirdi.