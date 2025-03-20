Fitch: Hindistan’da çelik fiyatları baskı altında kalacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin’den yapılan ithalat ve agresif vergi politikalarından kaynaklı risklerin artması sebebiyle Hindistan’da yerel çelik fiyatlarının 2025-26 mali yılında baskı altında kalacağını belirtti.

Bu nedenle kuruluş, pazar değeri bakımından Hindistan’ın önde gelen çelik üreticilerinin kredi not aralığını düşürdüğünü ifade etti.

JSW Steel Limited’in kredi notu BB ve görünümü durağan, Tata Steel Limited’in kredi notu BBB- ve görünümü ise olumsuz olarak belirlendi.

Fitch, konut sektöründe uzun süredir devam eden krizin tüketimi etkilemesi sebebiyle Çinli çelik üreticilerinin kârını yükseltmekte zorlandıklarını ve bu nedenle Hindistan gibi ülkelere ihracatını artırdıklarını dile getirdi. Bunun sonucunda Hindistan’ın düşük fiyatlı çelik ithalatında artış yaşandığına, Çin, Güney Kore ve Japonya’dan yapılan ithalatın mevcut mali yılın ilk 10 ayında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye çıktığına ve 2024 yılının Ağustos ayında fiyatların son üç yılı aşkın süredir kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm ülkelerden yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulamaya başladığı %25 oranındaki vergilerin ardından ABD’nin başlıca ticaret ortaklarının da misilleme önlemleri açıkladığını söyledi.

ABD’nin çelik vergilerinin Hint üreticileri doğrudan çok fazla etkilemesinin beklenmediğini belirten kuruluş, vergilerden en çok etkilenecek ülkelerin sevkiyatlarını Hindistan’a yönlendirmesinin yerel fiyatlar üzerinde baskı kurabileceğine dikkat çekti. Ayrıca ABD’nin toplam çelik ithalatının %15’ini Japonya ve Güney Kore’nin oluşturduğunu vurguladı.

Fitch, yerel talepteki artışın, hammadde maliyetlerindeki düşüşün ve Çin’in açıkladığı teşvik paketlerinin Hindistan’a ihracatı sınırlandıracak olmasının desteğiyle JSW Steel ve Tata Steel’in marjının önümüzdeki yıl iyileşmesini bekliyor. Ancak Hindistan’ın çelik ithalatına %12 oranında koruma vergi getirmesi ihtimaline rağmen söz konusu üreticilerin marjının ortalamanın altında kalacağını söylüyor.

Ayrıca kuruluş, marjların düşük kalmasının şirketlerin kredi notları açısından risk oluşturduğunu ifade ederken, Avrupa’daki faaliyetlerinin yeniden yapılandırılmasından ve Hindistan’da eyaletlerin madencilik vergisi getirmesinden dolayı Tata Steel’in daha fazla risk altında olduğunu ekledi.