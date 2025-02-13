Hindistan paslanmaz dikişsiz boruyu zorunlu kontrol denetimine dahil edecek

Hindistan hükümeti, paslanmaz dikişsiz çelik boruları 1 Ağustos tarihinden itibaren zorunlu kalite kontrol denetimine dahil edecek.

Söz konusu tarihten sonra Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından belirlenen standartlara uygunluğu gösteren sertifika olmadan paslanmaz dikişsiz çelik boruların üretilmesi, ithal edilmesi, saklanması, ticaretinin yapılması veya satılmasına izin verilmeyecek.

Ancak Ar-Ge çalışmaları kapsamında ithalat edilen 500 kilogram paslanmaz dikişsiz çelik borular, satılmaması veya hurda olarak bertaraf edilmesi şartıyla denetime tabi olmayacak.

Denetimi ihlal edenlere ise para veya hapis cezası uygulanacak.