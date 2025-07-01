Hindistan metalurjik kok ithalatındaki kısıtlamanın süresini uzattı

Hindistan hükümeti, çelik üretiminde kullanılan düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına uygulanan kısıtlamanın Temmuz ayından itibaren altı ay süreyle uzatıldığını duyurdu.

Böylelikle ülke bazında getirilen ve toplam 1,4 milyon mt seviyesinde yer alan ithalat kotaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar yürürlükte kalacak.

Ülke bazındaki ithalat kotaları, Avustralya için 51.276 mt, Çin için 78.646 mt, Japonya için 209.980 mt, Rusya için 89.182 mt, Singapur için 46.478 mt ve İngiltere için 76 mt olarak belirlenmişti.

Kota takibinin kolaylaştırılması amacıyla ithalatın yalnızca elektronik veri değişimi (EDI) aracı kullanan limanlar üzerinden yapılmasına izin veriliyor.