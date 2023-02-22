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Hint metalürjik kok üreticileri ithalata antidamping vergisi getirilmesini istiyor

Çarşamba, 22 Şubat 2023 11:00:50 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Metalürjik Kok Üreticileri Birliği (IMCOM), yerel metalürjik kok üreticilerinin ithalata acilen %30 oranında antidamping vergisi getirilmesi talebiyle hükümete başvuruda bulunduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, “Ülkemiz ithal metalürjik kokun dampingli satıldığı bir yer haline geldiği için uygun politikalarla yerel sektörün korunması ihtiyacı ortaya çıktı. Antidamping vergisinin yerel üreticileri desteklemek amacıyla serbest ticaret anlaşması imzalanmış olmasına bakılmaksızın uygulanması gerekiyor,” ifadeleri kullanıldı.

IMCOM, ülkede kok üretim kapasitesinin 7 milyon mt seviyesinde yer aldığını tahmin ediyor. Ancak üreticilerin kapasite kullanım oranı çoğunlukla arz fazlası ve ithalat sebebiyle %30 seviyesinde yer alıyor.

Hammadde olarak ithal koklaşabilir taş kömürünün kullanılması nedeniyle yerel metalürjik kok üretim maliyetleri ithal metalürjik kokun yaklaşık 100$/mt üzerinde bulunuyor.

Koklaşabilir taş kömürü madenleri bulunan ülkeler metalürjik kok üretim maliyetlerini düşük tutabilse de ihtiyaçlarının yaklaşık %95’ini ithal koklaşabilir taş kömürü ile karşılayan Hint üreticiler açısından bu mümkün olmuyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Metalürjik Kok Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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