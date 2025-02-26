Hindistan metalürjik kok ithalatındaki kısıtlamanın süresini uzatabilir

Hindistan hükümetine yakınlar, düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına uygulanan kısıtlamanın bu yılın Haziran ayı sonrasındaki dönem için de uzatılabileceğini belirtti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere hükümet, 1 Ocak-30 Haziran 2025 tarihleri arasında düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına kota yoluyla kısıtlama getireceğini duyurmuştu.

Ancak kaynaklar, yerel çelik üreticilerinin iç piyasadan yaptığı kok alımlarının düşük seyrettiğini ve bu nedenle hükümetin kısıtlamanın süresini uzatma ihtimali olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanlığı, çelik sektöründen temsilcilerle yaptığı görüşmelerde yerel kok alımlarının artırılmasını ve Endonezya ile Çin’den kok ithalatının azaltılmasını talep etti.

Çelik üreticileri ise yerel kokun kalitesine ilişkin endişeleri olduğunu ve ithalata getirilen kısıtlamanın yerel üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik planlara gölge düşüreceğini söyledi.

Ülke bazında önerilen ithalat kotaları, Avustralya için 51.276 mt, Çin için 78.646 mt, Japonya için 209.980 mt, Rusya için 89.182 mt, Singapur için 46.478 mt ve İngiltere için 76 mt olarak belirlenmişti.

Kota takibinin kolaylaştırılması amacıyla ithalatın yalnızca elektronik veri değişimi (EDI) aracı kullanan limanlar üzerinden yapılmasına izin veriliyor.