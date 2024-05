Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü metalürjik kok ithalatına kota getirilmesini önerdi

Cuma, 10 Mayıs 2024 16:27:39 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), 11 ülkeden bazı kalitelerdeki düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına kota yoluyla kısıtlama getirilmesi önerisinde bulundu. SteelOrbis’in, 9-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Singapur Koklaşabilir Taş Kömürü Konferası’nda edindiği bilgilere göre söz konusu açıklama piyasada kafa karışıklığı yaratırken Hint çelik üreticilerinin, farklı rotalardan hammadde teminini kısıtlayacağı için karara karşı lobi faaliyetleri yürütebileceği ortaya çıktı.

DGTR tarafından yayımlanan bildiride, 2704 kodu altında kayıtlı bulunan %18’den düşük kül içerikli metalürjik kokun kısıtlama kapsamına alındığı ancak kok tozu, kok mıcırı ve ferroalyaj üretiminde kullanılan %0,030’a varan fosfor içerikli %5 ebat toleranslı 30 mm ebatlı metalürjik kokun karardan muaf tutulduğu ifade edildi. Başlıca bir Hint alıcı, “Bildiri dün gece yayımlandı. Bu nedenle yorum yapmak veya çıkarımda bulunmak için henüz erken,” dedi.

Öte yandan metalürjik kok ithalatının 2,85 milyon mt seviyesini aşmaması önerildi. Geçtiğimiz yıl Hindistan’ın ithalatı yaklaşık 3,85 milyon mt seviyesinde yer almıştı. Kotanın, Avustralya, Çin, Kolombiya, Endonezya, Japonya, Polonya, Katar, Rusya, Singapur, İsviçre, İngiltere ve diğer ülkelerden ithalata uygulanacağı öğrenildi.

Ülke bazında önerilen yıllık kotalara bakıldığında, Çin’den 157.292 mt, Endonezya’dan 132.729 mt, Avustralya’dan 102.553 mt, Kolombiya’dan 499.542 mt, Japonya’dan 419.960 mt, Rusya’dan 178.365 mt ve Polonya’dan 1,01 milyon mt metalürjik kok ithal edilmesi tavsiye edildi. Bir piyasa kaynağı, “Bu durum, [ithal] koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde Hint çelik üreticilerinin, Çin ve Endonezya’dan rekabetçi fiyatlardan yaptığı ithalatın azalmasına yol açacak. Üreticilerin bu kararın ertelenmesini talep edeceğini düşünüyorum,” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte yerel metalürjik kok üreticileri BLA Coke Private Ltd., Jindal Coke Ltd., Saurashtra Fuels Private Ltd., Vedanta Malco Energy Ltd. ve VISA Coke Ltd.’nin, kapsam dahilindeki metalürjik kok ithalatının yüksek olduğu ve bu durumun yerel sektöre zarar verdiği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından DGTR’nin söz konusu açıklamayı yaptığı öğrenildi.