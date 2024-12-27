Hindistan metalürjik kok ithalatına kota yoluyla kısıtlama getirdi

Hindistan hükümeti, 1 Ocak-30 Haziran 2025 tarihleri arasında düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına kısıtlama getireceğini duyurdu.

Söz konusu kararın yerel üreticileri son dört yılda %61’den fazla artış gösteren ithalata karşı korumak amacıyla alındığı öğrenildi.

Hindistan Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (DGFT), 2025 yılının birinci ve ikinci çeyrekleri için metalürjik kok ithalat kotasının 713.583 mt olarak belirlendiğini bildirdi.

Çelik üretimi açısından düşük kalite olarak kabul edilen %18’in üzerinde kül içerikli metalürjik kok ithalatına ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

Böylelikle ülke bazında önerilen ithalat kotaları, Polonya için 506.336 mt, Kolombiya için 249.771 mt, Japonya için 209.980 mt, Rusya için 89.182 mt, İsviçre için 81.774 mt, Çin için 78.646 mt, Endonezya için 66.364 mt, Avustralya için 51.276 mt, Singapur için 46.478 mt ve diğer ülkeler için 45.662 mt olarak belirlendi.

Öte yandan kota takibinin kolaylaştırılması amacıyla ithalatın yalnızca elektronik veri değişimi (EDI) aracı kullanan limanlar üzerinden yapılmasına izin verileceği öğrenildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere kota yoluyla kısıtlama getirilmeden önce Endonezya çıkışlı en az 300.000 mt kok Hindistan’a Ocak-Mart sevkiyatlı olmak üzere 255$/mt FOB’dan satılmıştı. Karardan en çok Çinli ve Endonezyalı kok tedarikçilerinin etkileneceği belirtiliyor.