Hindistan altı ülkeden metalürjik kok ithalatına antidamping vergisi önerdi

Hindistan Ticaret Önlemleri Genel Müdürlüğü (DGTR), altı ülkeden yapılan düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına antidamping vergisi uygulanmasını önerdi.

DGTR’nin önerdiği antidamping vergi tutarları şöyle açıklandı; Avustralya için 73,5$/mt, Çin için 130$/mt, Kolombiya için 120$/mt, Endonezya için 83$/mt, Japonya için 61$/mt ve Rusya için 85$/mt.

Soruşturma sonucuna göre söz konusu ülkelerden yapılan metalürjik kok ithalatında “ciddi düzeyde damping” tespit edildi ve bu ithalatın yerli üreticilerin fiyatlarını kırdığı belirtildi.

Damping soruşturması, Hindistan’daki üretimin yaklaşık %85’ini temsil eden Hindistan Metalürjik Kok Üreticileri Birliği tarafından talep edilmişti. Bu kapsamda Hindistan hükümeti, Nisan ayında Avustralya, Çin, Kolombiya, Endonezya, Japonya ve Rusya’dan yapılan metalürjik kok ithalatına yönelik antidamping soruşturmasını başlatmıştı. Yerli üreticiler, bu ülkelerden yapılan ithalatın “haksız derecede düşük fiyatlarla” gerçekleştiğini ve yerli sanayiyi zarara uğrattığını iddia etmişti. Ayrıca hükümet, Ocak ayında yerli üretimi korumak amacıyla metalürjik kok ithalatına ülke bazlı tonaj kısıtlamaları da getirmişti.