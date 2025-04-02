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Hindistan metalürjik kok ithalatına yönelik antidamping soruşturmaları başlattı

Çarşamba, 02 Nisan 2025 17:31:28 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR) tarafından yapılan açıklamaya göre Avustralya, Çin, Kolombiya, Endonezya, Japonya ve Rusya'dan ithal düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına yönelik antidamping soruşturmaları başlatıldı.

Soruşturmalar, Hindistan Metalürjik Kok Üreticileri Derneğinin (IMCMA) söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın son dört yılda iki katına çıktığını ve bunun yerli üreticilere ciddi anlamda zarar verdiğini öne süren şikayeti sebebiyle gündeme geldi. Dernek ayrıca, ithal ürünle iç piyasada üretilen ürün arasında kalite farkı olmadığını belirtti. 

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında dünyanın ikinci büyük ham çelik üreticisi Hindistan, düşük kül içerikli metalürjik kok ithalatına ülke bazında kota getirmiş ve Ocak-Haziran 2025 dönemi için ithalatı 1,4 milyon mt ile sınırlamıştı.

Ancak büyük Hint çelik üreticileri kısıtlamalara iç piyasada üretilen metalürjik kokun kalitesiyle ilgili endişelerini dile getirerek bu uygulamaya karşı çıktı. Yakın zamanda ArcelorMittal Nippon konuyla ilgili Hindistan hükümetine dava açarken, başka bir mahkeme JSW Steel Limited ile Trafigura'nın belirli tonajda metalürjik kok ithalatı yapılmasına yönelik talebini reddetti. 


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Madencilik Kota ve Vergiler 

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