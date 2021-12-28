Hindistan Maliye Bakanlığı çelik ve alüminyumdaki ithalat vergisinin düşürülmesi için görüşmelere başladı

Salı, 28 Aralık 2021 11:48:04 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Maliye Bakanlığı, Şubat ayında yapılacak 2022-2023 mali yılı bütçe görüşmeleri öncesinde çelik, alüminyum, bakır ve polimer dahil olmak üzere emtia ithalatına uygulanan verginin düşürülmesine yönelik görüşmelere başladı.

Piyasa kaynakları, pandemiden olumsuz etkilenen mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toparlanması ve söz konusu işletmelerin artan emtia fiyatlarına bağlı olarak yükselen üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla ithalat vergisi oranının azaltılması hususunda büyük bir yol katedildiğini söyledi.

Aynı kaynaklar, nikel gibi başlıca girdilere uygulanan ithalat vergisinin sıfırlanabileceği de ekledi.

Hindistan Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Federasyonu, Maliye Bakanlığı’ndan çelik, alüminyum ve polimere uygulanan ithalat vergisinin kaldırılmasını ve yerel girdi fiyatlarının kontrol altına alınması amacıyla söz konusu ürün gruplarına uygulanan ek gümrük vergilerinin askıya alınmasını talep etti.

Çeliğe %7,5, alüminyuma %10, bakıra %5 ve polimere %10 ithalat vergisi beraberinde %18 ek mal ve hizmet vergisi uygulanıyor.